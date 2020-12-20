Украина не вошла в список стран, которые первыми получат вакцину от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран которые первыми получают вакцину от коронавируса. Он считает, что США и Великобритания могли бы повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента.

В то же время он добавил, что Украина не может использовать взамен российскую вакцину "Спутник", пока она не пройдет все испытания.

"Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания", - сказал Зеленский.

Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в каждом медучреждении Киева будут проводить вакцинацию от коронавируса. Будут обустроены соответствующие пункты.

Также в Министерстве здравоохранения готовят национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса. Граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, также планируют вакцинировать.

В то же время Всемирная организация здравоохранения опасается, что с появлением вакцины от коронавируса может усилиться социальное неравенство в мире.

Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Moderna американского производства. Это произошло примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.