Україна та ще 7 країн можуть залишитися без ліків від ВІЛ через скорочення USAID, - Reuters

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа призупинити зовнішню допомогу Штатів призвело до "суттєвого порушення" постачання ліків проти ВІЛ у низці країн. Там незабаром можуть закінчитися ці ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна можуть вичерпати свої запаси препаратів для лікування ВІЛ у найближчі місяці.

"Зрив програм протидії ВІЛ може звести нанівець 20 років прогресу", - заявив на пресконференції Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

За його словами, це може призвести до понад 10 мільйонів додаткових випадків інфікування ВІЛ та трьох мільйонів смертей, пов'язаних з ВІЛ.

Зазначається, що зусилля, спрямовані на боротьбу з ВІЛ, поліомієлітом, малярією та туберкульозом, зазнали впливу через паузу у зовнішній допомозі США, запроваджену Трампом після його вступу на посаду в січні.

Гебреїсус вважає, що Сполучені Штати несуть "відповідальність за те, щоб у разі припинення прямого фінансування країн, це було зроблено впорядковано і гуманно, що дозволить їм знайти альтернативні джерела фінансування".

Замороження допомоги через USAID

Раніше ми писали про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID. У Трампа хочуть ліквідувати агентство. Таким чином Штати хочуть перевірити доцільність надання гуманітарної допомоги та відповідність її до політики адміністрації.

Зауважимо, що офіс USAID в Україні також припинив роботу. Видання NBC News повідомило, що США припинили підтримку програми з відновлення енергосистеми України.