Україна створює власний штучний інтелект: коли його презентують

Нині крім США та Китаю, мало хто має повноцінні спроможності для розвитку штучного інтелекту. Проте Україна впевнено займає своє місце.

В країні є фахівці, які вже можуть впроваджувати ШІ-технології. Україна веде переговори про можливість постачання передових чіпів від американських компаній.

В умовах дефіциту електроенергії розвиток власних дата-центрів, очевидно, не є пріоритетом. Але там, де це можливо, є успіхи.

"Ми йдемо до того, що ми будемо третьою у світі країною за рівнем впровадження ШІ в державі. Взагалі йдемо до агентивного врядування. Мінцифра рухається, щоб давати більше сервісів і пробувати ті відкриті моделі, які вже існують в партнерстві з Google, з Meta, дотреновувати їх на українських даних", - зазначив Кулініч.

За його даними, наразі в Україні розробляють власну велику мовну модель, яка є основою для створення продуктів на базі штучного інтелекту:

чат-ботів,

аналітичних систем,

інструментів автоматизації документообігу,

голосових асистентів.

Повідомляється, що цим нині займається "Київстар" у співпраці з Мінцифрою та Центром WINWIN AI без бюджетного фінансування.

Її планують презентувати вже у грудні. Власна LLM-модель є критично важливою для національної безпеки у багатьох сферах, на відміну від інших ситуацій, коли Україна просто імпортувала чужі розробки, не розробляючи власних аналогів.

"Це трохи не так, як, приміром, з операційними системами, тому що коли ми користуємося умовним Windows, ми не передаємо ніякі дані й воно плюс-мінус безпечно. Коли ми говоримо про LLM-моделі і про технології ШІ, тут є більша загроза", - зауважив Кулініч.

Приміром, у сфері енергетики іноземні ШІ-системи для прогнозування навантажень на електромережу можуть збирати конфіденційні дані про вразливості об’єктів. А це в умовах гібридної війни створює ризики диверсій.

А от у медицині імпортовані моделі для діагностики можуть містити упередження, сформовані на даних з інших регіонів світу, що призводить до помилок у лікуванні чи навіть до витоку медичних даних громадян.