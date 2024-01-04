Україна розвінчала фейк росіян про солдата ЗСУ із синдромом Дауна на "нулі"

У мережі поширюють відео, на якому нібито солдат Збройних сил України із синдромом дауна воює на "нулі". Це - фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.
Як зазначили в Центрі, на відео можна помітити "солдата ЗСУ із синдромом Дауна", який знаходиться в окопі. Там з нього нібито знущаються інші українські військові.
Відео спочатку запустили в TikTok, а потім поширили у пропагандистських Telegram-каналах.
У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що відео оприлюднили з порожньої сторінки в TikTok з прицілом на іноземну та українську аудиторію.
На те, що таке відео - ворожа постановка, вказує низку фактів:
Нагадаємо, росіяни часто розповсюджують фейки про Україну. Вони часто бувають абсурдними.
Наприклад, нещодавно у мережі поширювали інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито купив віллу гітлерівського міністра пропаганди Йозефа Геббельса.
Також ворог публікував інформацію про зв'язок стрільця, який нещодавно розстріляв у празькому університеті 15 людей, з Україною.
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