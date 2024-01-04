Україна розвінчала фейк росіян про солдата ЗСУ із синдромом Дауна на "нулі"

Як зазначили в Центрі, на відео можна помітити "солдата ЗСУ із синдромом Дауна", який знаходиться в окопі. Там з нього нібито знущаються інші українські військові.

Фото: кадр із фейкового відео росіян (t.me/spravdi)

Відео спочатку запустили в TikTok, а потім поширили у пропагандистських Telegram-каналах.

У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що відео оприлюднили з порожньої сторінки в TikTok з прицілом на іноземну та українську аудиторію.

На те, що таке відео - ворожа постановка, вказує низку фактів:

неможливість визначити локацію події та належність "бійця" до того чи іншого підрозділу;

"герой сюжету" у гумових чоботях (хоча на вулиці січень та морози);

"воїн" без мінімального військового обвісу і спорядження на собі, його плитоноска порожня;

голоси тих, хто знущається з "мобілізованого" (специфічна українська говірка, тембр, інтонація), збігаються з голосами акторів з іншого відео, де нібито військові ЗСУ залишили пораненого товариша.

Фейки росіян

Нагадаємо, росіяни часто розповсюджують фейки про Україну. Вони часто бувають абсурдними.

Наприклад, нещодавно у мережі поширювали інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито купив віллу гітлерівського міністра пропаганди Йозефа Геббельса.

Також ворог публікував інформацію про зв'язок стрільця, який нещодавно розстріляв у празькому університеті 15 людей, з Україною.