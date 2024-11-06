Україна розслідує вбивства Росією понад 120 військовополонених, - Офіс генпрокурора

Начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко заявив, що стрімкий зріст випадків вбивств українських захисників під час здачі в полон почався у кінці минулого року і досяг безпрецедентних масштабів в цьому.

Найбільше випадків, за його даними, зафіксовано в Донецькій області.

"Вчора в Донецькій області було зареєстровано чергові два факти вбивства українських військовополонених під час здачі в полон. Ці події сталися 23 жовтня в східній частині міста Селидове, тоді було вбито трьох військовополонених, та 1 листопада поблизу смт Вишневе Селидовської територіальної громади, коли ще трьох військовополонених розстріляли окупанти", - розповів Лисенко.

Він зауважив, що наразі Офіс генпрокурора займається аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів та закономірностей.

"І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їх припинення і покарання винних. Тому ми розглядаємо всі ці випадки комплексно та участь того чи іншого збройного підрозділу, звісно, аналізується нами у кожному конкретному випадку. Але це не знімає відповідальності з командирів", - зазначив начальник управління.