Україна різко відреагувала на розпуск комісії ООН з теракту в Оленівці

Розпуск комісії з встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули десятки українських військових, є черговою демонстрацією посередницько-нейтральної позиції ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.