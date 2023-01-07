Україна різко відреагувала на розпуск комісії ООН з теракту в Оленівці
Розпуск комісії з встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули десятки українських військових, є черговою демонстрацією посередницько-нейтральної позиції ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.
"Ще раз, на мій погляд, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію. Тому, на мій погляд, якщо прийнято таке рішення, то яку роботу зробіть", - наголосив Лубінець.
Він зазначив, що якщо ООН не отримала гарантій безпеки для допуску міжнародних експертів до Оленівки, то організації необхідно "прямо сказати: Росія нас не допустила, ми її засуджуємо".
Нагадаємо, у ніч на 29 липня 2022 року вибух пролунав на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені із заводу "Азовсталь". Попередньо внаслідок теракту загинули щонайменше 50 українців.
При цьому 22 серпня ООН створила групу для розслідування теракту в Оленівці, до якої увійшли міжнародні фахівці.
Цього тижня стало відомо, що генсек ООН Антоніу Гутерріш розформував комісію "через відсутність умов для спрямування місії на місце події".
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