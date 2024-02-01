Україна просила повернути тіла нібито загиблих при падінні Іл-76 полонених. РФ відмовилась - ГУР

"Щодо інформації про загибель - так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде. Тому залишається актуальною вимога нашої держави стосовно проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а що насправді знаходилось всередині - чи були там люди, чи був там боєкомплект, хто там знаходився, окрім екіпажу", - сказав представник ГУР.

Юсов пояснив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили загиблими, не змінювався - вони досі вважаються військовополоненими.

Він також повідомив, що масштабний обмін військовополоненими, що відбувся 31 січня, став "майже завершенням" зірваної операції в день падіння Іл-76.

В рамках вчорашнього обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня - за винятком 65 осіб зі списку тих, хто нібито був на борту літака.

Падіння російського літака Іл-76

Нагадаємо, 24 січня російський літак Іл-76 впав поблизу села Яблоново у Бєлгородській області РФ.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В ГУР Міноборони підтвердили, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.

Пізніше у ГУР зазначили, що на борту Іл-76 могли бути як і ракети, так і люди. При цьому, за даними розвідки, на борту також мали бути російські високопосадовці. В останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

Обмін полоненими

31 січня між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців. Зокрема, додому повернулися:

95 воїнів ЗСУ;

56 нацгвардійців;

26 прикордонників;

29 воїнів Територіальної оборони;

1 представник Національної поліції.

За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, 31 січня відбувся 50-й обмін полоненими між Україною та Росією.

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