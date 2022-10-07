Україна не причетна до вбивства Дугіної, - Зеленський

Журналіст поставив питання: "США вважають, що ви або Україна стоїте за нещодавнім вбивством російської журналістки (Дарії Дугіної - ред.). Ви можете сказати, чи це правда?"

"Ми не маємо до цього відношення", - відповів президент.

Зазначимо, що 5 жовтня видання The New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці заявило, що вбивство Дугіної могло бути результатом таємної операції, яку провели українські чиновники.

Нагадаємо, 21 серпня у Підмосков'ї підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, в якому знаходилася Дугіна.

Російські ЗМІ почали тиражувати інформацію про нібито причетність України, але в Офісі президента спростували такі заяви. "Азов" також заперечував причетність до вбивства Дугіної.

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