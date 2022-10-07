UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна не причетна до вбивства Дугіної, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна не має жодного відношення до вбивства російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського ВВС.

Журналіст поставив питання: "США вважають, що ви або Україна стоїте за нещодавнім вбивством російської журналістки (Дарії Дугіної - ред.). Ви можете сказати, чи це правда?"

"Ми не маємо до цього відношення", - відповів президент.

Зазначимо, що 5 жовтня видання The New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці заявило, що вбивство Дугіної могло бути результатом таємної операції, яку провели українські чиновники.

Нагадаємо, 21 серпня у Підмосков'ї підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, в якому знаходилася Дугіна.

Російські ЗМІ почали тиражувати інформацію про нібито причетність України, але в Офісі президента спростували такі заяви. "Азов" також заперечував причетність до вбивства Дугіної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська Федерація