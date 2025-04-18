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Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових

Фото: Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових у п'ятницю, 18 квітня. Вони воювали на вісьмох напрямках фронту.

Проо це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників", - йдеться у повідомленні.

З числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • Бахмутського напрямку;
  • Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • Сумського напрямку;
  • Харківського напрямку;
  • з моргів на території РФ.
 

Як зазначили в Штабі, полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України,  Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Обмін тілами між Україною та РФ

Україна з постійною періодичністю проводить обміни тілами загиблих захисників з Росією. Окупнти постійно затягують обміни, в тому числі і загиблими.

Наприклад, буквально 28 березня Україна повернула тіла 909 загиблих воїнів. Це сталося завдяки репатріаційним заходам.

Зазначимо, що за даними на початок березня, росіяни за останні 4 місяці передали вдвічі більше тіл українських оборонців, ніж за весь період повномасштабної війни.

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