Україна повернула тіла ще 909 загиблих військових

Обмін тілами між Україною та РФ

Україна з постійною періодичністю проводить обміни тілами загиблих захисників з Росією. Окупнти постійно затягують обміни, в тому числі і загиблими.

Наприклад, буквально 28 березня Україна повернула тіла 909 загиблих воїнів. Це сталося завдяки репатріаційним заходам.

Зазначимо, що за даними на початок березня, росіяни за останні 4 місяці передали вдвічі більше тіл українських оборонців, ніж за весь період повномасштабної війни.

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