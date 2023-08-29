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Україна повернула тіла ще 84 загиблих військових

Ілюстративне фото: Україна повернула тіла ще 84 загиблих військових (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна повернула тіла 84 військовослужбовців, які віддали свої життя за нашу державу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій. Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 захисників. 

Зазначається, що репатріація тіл з окупованих територій відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військового співробітництва ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. 

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання. 

Передача тіл загиблих оборонців здійснювалась відповідно до норм Женевських конвенцій.

Повернення тіл загиблих бійців

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Так, востаннє такий обмін пройшов на початку серпня, коли Україна повернула тіла 44 полеглих бійців.

При цьому нещодавно керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк розповів, що РФ передає Україні тіла військових, які офіційно були визнані полоненими. При цьому жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставлять під сумнів якість роботи чи наявність у Росії медичної комісії.

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