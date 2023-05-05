Україна повернула тіла ще 80 загиблих військових

До України сьогодні, 5 травня, вдалося повернути тіла полеглих захисників. Мова йде про 80 військовослужбовців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - зазначає пресслужба.

Передача тіл загиблих воїнів здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.



Як відзначають в Мінреінтеграції: