Україна повернула тіла ще 80 загиблих військових

До України сьогодні, 5 травня, вдалося повернути тіла полеглих захисників. Мова йде про 80 військовослужбовців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - зазначає пресслужба.
Передача тіл загиблих воїнів здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.
Як відзначають в Мінреінтеграції:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого разу, 14 квітня, Україна повернула тіла 82 захисників.
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