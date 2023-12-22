UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна повернула тіла ще 66 захисників

Фото: Україна повернула тіла ще 66 захисників (t.me/Koord_shtab)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 66 солдатів, які допомагали боронити країну від російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

За інформацією штабу, повернення тіл провели за допомогою Об'єднаного центру при СБУ, Міністерства внутрішніх справ, ЗСУ, Головного управління ДСНС у Сумській області і не тільки.

 

Фото: повернення тіл українських захисників (t.me/Koord_shtab)

Також окремо штаб подякував за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста та голові делегації МКЧХ Юргу Єглину.

У штабі уточнили, що ЗСУ забезпечать доставку тіл та останків до спеціальних установ, які передадуть їх правоохоронцям та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Обмін полоненими заморожено

Нагадаємо, Україна та Росія вже кілька місяців не проводять обмінів полоненими. Як зазначав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, цей процес заморозила країна-агресор.

За його словами, Україна готова до обміну полоненими, але зараз все залежить від росіян.

Водночас, президент Володимир Зеленський нещодавно заявляв про те, що Україна веде переговори над тим, щоб повернути "досить непогану кількість" полонених захисників.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України