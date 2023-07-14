Україна повернула тіла ще 62 загиблих військових

Рідні загиблих бійців зможуть гідно з ними попрощатися.

Зазначається, що репатріація тіл з окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військового співробітництвом, ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Втім процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Повернення тіл загиблих бійців

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Так, востаннє такий обмін пройшов 12 липня, коли Україна повернула 19 тіл бійців, які загинули у російському полоні.

Окрім того, нещодавно уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що Україна повернула тіла військових, що загинули внаслідок російського теракту в Оленівці.

Тоді росіяни підірвали будівлю колонії, де були полонені українські бійці. За непідтвердженими даними, загинуло понад 50 людей.

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