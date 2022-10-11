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Україна повернула тіла ще 62 полеглих бійців, серед них загиблі в Оленівці

Фото: Україна повернула тіла ще 62 полеглих бійців, включаючи загиблих у Оленівці (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів, зокрема бійців, які загинули під час російської атаки на колонію в окупованій Оленівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграцію .

Зазначається, що переговори з росіянами щодо повернення тіл загиблих були "надважкими", але все ж таки полеглих героїв вдалося повернути додому.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені із заводу "Азовсталь". Внаслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 50 українських полонених.

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