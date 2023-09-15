Україна повернула тіла ще 51 загиблого військового

Зазначається, що передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.

Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських військових.

Повернення тіл загиблих військових

Зазначимо, що Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Востаннє такий обмін пройшов наприкінці серпня, коли Україна повернула тіла 84 загиблих бійців.

Водночас додамо, що керівник Координаційного штабу Юрій Таранюк повідомляв, що Росія передає Україні тіла бійців, яких офіційно визнавали полоненими. Хоча жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставить під сумнів якість роботи чи наявність у РФ медичної комісії.

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