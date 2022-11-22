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Україна повернула тіла ще 33 загиблих військових

Фото: Україна повернула тіла ще 33 загиблих військових (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Між Україною та Росією відбувся черговий обмін тілами загиблих військових. Київ повернув додому тіла 33 герої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграцію.

"Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім'ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їхню пам'ять", - зазначив омбудсмен Олег Котенко.

Нагадаємо, раніше Україна повернула тіла ще 38 загиблих українських військовослужбовців.

Також повідомлялося, що Україна повернула додому із російського полону ще трьох військових. Йдеться про морських піхотинців.

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