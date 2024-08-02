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Україна повернула тіла ще 250 загиблих військових

Фото: Україна повернула тіла ще 250 загиблих військових (t.me/Koord_shtab)
Автор: Валерія Поліщук

Україні за результатом репатріаційних заходів вдалося повернути на рідну землю тіла 250 загиблих захисників.

Тіла загиблих були репатрійовані з різних регіонів, зокрема з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та моргів на території РФ. 

Процес повернення тіл здійснювався за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти, Об’єднаного центру при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств та міжнародних організацій.

Передача тіл відбувалася згідно з нормами Женевських конвенцій. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до відповідних державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять їхні особи.

Після ідентифікації, тіла загиблих оборонців будуть передані рідним для гідного поховання.

 

Фото: Україна повернула тіла ще 250 загиблих військових (t.me/Koord_shtab)

31 травня Україна повернула тіла 212 загиблих військовослужбовців, які віддали життя під час бойових дій на різних фронтах.

Наприкінці квітня Україна також отримала тіла 140 військових, що загинули на війні, більшість з яких брали участь у бойових діях на Донецькому напрямку.

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