Тіла загиблих були репатрійовані з різних регіонів, зокрема з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та моргів на території РФ.

Процес повернення тіл здійснювався за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти, Об’єднаного центру при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств та міжнародних організацій.

Передача тіл відбувалася згідно з нормами Женевських конвенцій. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до відповідних державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять їхні особи.

Після ідентифікації, тіла загиблих оборонців будуть передані рідним для гідного поховання.

Фото: Україна повернула тіла ще 250 загиблих військових (t.me/Koord_shtab)