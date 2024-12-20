Україна повернула тіла понад 500 загиблих захисників

Обміни полоненими

Від початку повномасштабної війни Україна та Росія провели 58 великих обмінів полоненими. За останніми даними, з російського полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців.

Останній обмін полоненими відбувся в ніч на 19 жовтня. Додому повернулися 95 українських військових.

Раніше в Україні говорили про ініціативу обміну "всіх на всіх". Проте Росія блокує цю ідею.

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