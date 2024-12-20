Україна повернула тіла понад 500 загиблих захисників

Україна повернула на підконтрольну територію тіла 503 загиблих військовослужбовців. Це захисники, які воювали на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Тіла загиблих воїнів передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Загиблих захисників вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, омбудсмена з прав людини, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур та за сприянням Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Також з моргів на території Росії повернено 31 загиблого українського військового.

Обміни полоненими

Від початку повномасштабної війни Україна та Росія провели 58 великих обмінів полоненими. За останніми даними, з російського полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців.

Останній обмін полоненими відбувся в ніч на 19 жовтня. Додому повернулися 95 українських військових.

Раніше в Україні говорили про ініціативу обміну "всіх на всіх". Проте Росія блокує цю ідею.

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