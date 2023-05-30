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Україна повернула тіла 79 загиблих бійців

Фото: Україна повернула тіла 79 загиблих бійців (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Між Україною та Росією пройшла чергова передача тіл військових у вівторок, 30 травня. В Україну повернули 79 загиблих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що тіла загиблих передали із тимчасово окупованих територій України. Їх передадуть рідним для належного поховання.

Обмін тілами та полоненими між Україною та Росією

Зазначимо, наприкінці березня Україна повернула 83 загиблих військових. А буквально чотири дні тому на територію України вдалося повернути живими із російського полону 106 бійців, які стояли на Бахмутському напрямку.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз обговорюється обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату. При цьому цей обмін, який зараз реальний більше, ніж квартал тому, може зайняти не один день.

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