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Україна повернула тіла 77 загиблих військових

Фото: Україна повернула тіла 77 загиблих захисників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна повернула тіла (останки) ще 77 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Тіла полеглих захисників повернули на підконтрольну Україні територію.

Зазначається, що тіла полеглих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для встановлення осіб загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники.

Окремо у відомстві подякували представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Обмін полоненими

Зазначимо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни провели низку обмінів військовополоненими. З серпня 2023 року Москва заморозила обмін полоненими з Україною.

Проте 3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників. 

24 січня Україна та Росія мали провести 50-й обмін полоненими, але його було зірвано через падіння літака Іл-76 під Бєлгородом. Росіяни заявили, що на борту літака нібито були десятки українських полонених. Але Україна не підтверджує це.

За даними ГУР Міноборони, зірваний обмін мав бути одним із найбільших за час війни.

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