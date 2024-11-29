Україна повернула тіла 502 полеглих захисників
Україна повернула тіла 502 військовослужбовців, які загинули на війні. Це захисники, які брали участь у бойових діях на різних напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
Україні вдалося повернути на підконтрольну територію полеглих захисників, серед яких:
- 397 військових з Донецького напрямку;
- 24 з Луганського напрямку;
- 64 із Запорізького напрямку;
- з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.
Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури Сектору безпеки та оборони України.
Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.
Обміни полоненими
Варто нагадати, що від початку повномасштабної війни Україна та Росія провели 58 обмінів полоненими. З російського полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців.
Останній обмін полоненими відбувся в ніч на 19 жовтня. Додому повернулися 95 українських військових.
Раніше Україна заявила, що готова до обміну за формулою "всіх на всіх". Росія ігнорує ініціативу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.