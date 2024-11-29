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Україна повернула тіла 502 полеглих захисників

Україна , П'ятниця 29 листопада 2024 13:46
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Україна повернула тіла 502 полеглих захисників Фото: Україна повернула тіла 502 загиблих захисників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна повернула тіла 502 військовослужбовців, які загинули на війні. Це захисники, які брали участь у бойових діях на різних напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Україні вдалося повернути на підконтрольну територію полеглих захисників, серед яких:

  • 397 військових з Донецького напрямку;
  • 24 з Луганського напрямку;
  • 64 із Запорізького напрямку;
  • з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури Сектору безпеки та оборони України.

Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Обміни полоненими

Варто нагадати, що від початку повномасштабної війни Україна та Росія провели 58 обмінів полоненими. З російського полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців.

Останній обмін полоненими відбувся в ніч на 19 жовтня. Додому повернулися 95 українських військових.

Раніше Україна заявила, що готова до обміну за формулою "всіх на всіх". Росія ігнорує ініціативу.

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