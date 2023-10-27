Україна повернула тіла 50 полеглих захисників

"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіла полеглих захисників України спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для проведення слідчих дій та судових експертиз.

Поверненням полеглих військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Повернення тіл загиблих бійців

Росія та Україна регулярно проводять обміни тілами військових. Так, 6 жовтня Україна повернула тіла ще 64 загиблих воїнів.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернула тіла захисників, що загинули внаслідок російського теракту в Оленівці. Тоді росіяни підірвали будівлю колонії, де були полонені українські воїни. За непідтвердженими даними, загинуло понад 50 людей.