Україна повернула тіла 254 загиблих військових

У п'ятницю, 14 червня, відбулася чергова передача тіл військових - в Україну повернули 254 загиблих військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вдалося репатріювати:
"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", - додали в Штабі.
Нагадаємо, 31 травня Україна повернула тіла 212 військовослужбовців, які загинули на війні. Це військові, які брали участь у бойових діях різних напрямах.
А наприкінці квітня Україна повернула тіла ще 140 військовослужбовців, які загинули на війні. Більшість із загиблих героїв воювали на Донецькому напрямку.
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