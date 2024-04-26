Україна повернула тіла 140 полеглих захисників

Тіла загиблих воїнів повернули на підконтрольну Україні територію. Вдалося повернути 112 тіл захисників, які воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, п'ять - з Сумського напрямку, двох - із Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку.

Зазначається, що тіла полеглих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для встановлення осіб загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, ДСНС та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.