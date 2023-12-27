Україна почне масове виробництво снарядів "натівського" калібру, - Камишін

"Глобальний світ цього року навіть не подвоївся. Ми почали розробку снаряди 155 калібру, плануємо виробляти масово в наступному році. Але ми залежимо від порохів. Натівські порохи - ми їх ніколи не виробляли", - заявив Камишін.

Він зауважив, що Україна робить все можливе для того, щоб підсилити свої оборонні підприємства. Зокрема влада дає рівні можливості приватним виробникам порівняно з державними. Це пов'язано з тим, що приватний сегмент розвивається значно швидше.

Раніше Камишін заявляла, що повільне виробництво снарядів пов'язане з дефіцитом пороху.

Виробництво західної зброї в Україні

Нагадаємо, Україна намагається залучити оборонні компанії з країн Заходу до виробництва своєї продукції на своїй території.

Зокрема, ще наприкінці жовтня стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" та німецький оборонний концерн Rheinmetall створили спільне підприємство.

Підприємство допомагатиме Україні ремонтувати техніку, яку передали країни Заходу, а також планує виробляти танки та бронемашини.

Завод Rheinmetall хочуть запустити на території України вже в 2024 році, заявив нещодавно генеральний директор концерну Армін Паппергер.

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