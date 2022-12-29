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Україна планує розробити бойові БПЛА для боротьби з ворожими дронами

Фото: Україна планує розробити бойові БПЛА для боротьби із російськими дронами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Україна закупила близько 1400 безпілотників, переважно для розвідки, і планує розробити бойові моделі дронів для атак безпілотників, які використовує Росія.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

Федоров сказав, що Україна закупила безпілотники на кшталт "Fly Eye" - невеликий безпілотний літальний апарат, який використовують для розвідки та спостереження за полем бою.

"Наступний етап, коли ми більш-менш забезпечені розвідувальними безпілотниками, - це ударні безпілотники. Це як вибухові дрони, так і дрони, які літають на відстань від трьох до 10 кілометрів і вражають цілі", - заявив міністр.

Він спрогнозував "більше місій з ударними безпілотниками" у майбутньому, але не додав деталей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові отримали нові ударні дрони Punisher. У ЗСУ розповіли, як працюють ці безпілотники.

Крім того, ми писали, що український безпілотник Shark пройшов модернізацію. Компанія розробник показала оновлений дрон.

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