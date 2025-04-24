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Україна пережила дуже масштабну атаку, РФ вбила у Києві брата і сестру, - Зеленський

Київ, Четвер 24 квітня 2025 14:10
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Україна пережила дуже масштабну атаку, РФ вбила у Києві брата і сестру, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна в ніч на 24 квітня пережила нову масштабну атаку Росії. У Києві внаслідок обстрілу загинули брат і сестра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом ПАР.

"Сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку, дуже масштабну, більше 200 повітряних цілей. Це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони. На жаль, є руйнування, втрати у столиці і в інших наших містах", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що внаслідок російського терору в Україні поранені понад 80 людей, є загиблі.

"У Києві серед загиблих рідні брат і сестра, хлопчику був 21 рік, дівчинці - 19. Мої співчуття всім. Зараз ще тривають рятувальні операції", - повідомив він.

Зеленський скоротив програму візиту до Південної Африки через російську атаку, але, як зазначив президент, в ПАР залишається міністр закордонних справ України, щоб проявити повагу і провести всі зустрічі, які планувались.


Удар РФ по Україні 24 квітня

Цієї ночі російська армія випустила по Україні 70 ракет та 145 дронів. Окупанти, зокрема, застосували балістичні ракети, частину з них збили сили ППО.

Під ударом ворога був Київ, наслідки атаки зафіксовані у кількох районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район. Там через ракетний удар частково зруйнований будинок.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, підтверджено загибель восьми осіб, дев'ята жертва, про яку повідомляли раніше, - це виявлені фрагменти тіла. Під завалами ще можуть бути люди. Внаслідок російської атаки на Київ 77 осіб були поранені, серед постраждалих є діти.

Також росіяни атакували Харків, Запоріжжя, Житомирську, Сумську, Хмельницьку області. Детальніше про наслідки обстрілу - читайте у нашому матеріалі.

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