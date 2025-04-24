Україна пережила дуже масштабну атаку, РФ вбила у Києві брата і сестру, - Зеленський

Україна в ніч на 24 квітня пережила нову масштабну атаку Росії. У Києві внаслідок обстрілу загинули брат і сестра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом ПАР.

"Сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку, дуже масштабну, більше 200 повітряних цілей. Це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони. На жаль, є руйнування, втрати у столиці і в інших наших містах", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що внаслідок російського терору в Україні поранені понад 80 людей, є загиблі.

"У Києві серед загиблих рідні брат і сестра, хлопчику був 21 рік, дівчинці - 19. Мої співчуття всім. Зараз ще тривають рятувальні операції", - повідомив він.

Зеленський скоротив програму візиту до Південної Африки через російську атаку, але, як зазначив президент, в ПАР залишається міністр закордонних справ України, щоб проявити повагу і провести всі зустрічі, які планувались.



