Україна може просити виключити Ізраїль із зустрічей "Рамштайну", - ЗМІ

Як передає РБК-Україна , про це пише Kyiv Post з посиланням на джерело в Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).

За даними видання, пояснюється така можлива ініціатива стосовно Тель-Авіва "недружніми діями щодо України та проросійської позиції на міжнародній арені".

"Ізраїльська влада ніколи не надавала жодної реальної допомоги. Натомість інформація, отримана під час зустрічей, використовується Ізраїлем у своїх інтересах", - цитує Kyiv Post джерело в РНБО.

Як додав чиновник, українська сторона вважає, що існує "реальна небезпека" того, що інформація, що обговорювалася з Ізраїлем на зустрічах у "Рамштайні", "ймовірно, потрапить у розпорядження держави-агресора".

Питання скасування безвізу

Крім того, повідомляється, що Україна обмірковує питання скасування безвізового режиму з Ізраїлем на тлі "дипломатичної боротьби між двома країнами щодо ставлення до громадян одна одної".

Представник РНБО розповів Kyiv Post, що Тель-Авів намагається отримати гарантії безпеки для десятків тисяч єврейських паломників, які на свято Рош га-Шана (іудейський Новий рік) щорічно у вересні з'їжджаються в Україну, щоб відвідати Умань, де знаходиться могила цадика Нахмана.

"При постійних ракетних обстрілах забезпечити ці гарантії неможливо", - сказало джерело видання.

Чиновник додав, що зараз Міністерство закордонних справ України готує подання про безвізовий режим до Кабміну, і воно буде розглянуте "найближчими тижнями".

Тим часом прес-секретар МЗС України не підтвердив Kyiv Post цю інформацію.

Що ще відомо про припинення безвізу

Зазначимо, що раніше про можливе призупинення Україною безвізу з Ізраїлем РБК-Україна повідомляло джерело в дипломатичних колах. Агентству пояснили, що таке питання розглядається, зокрема, через проблеми зі ставленням ізраїльської влади до українців, які приїжджають до Ізраїлю.

При цьому представник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна заявив, що відомство поки що не підтверджує інформацію про плани призупинити безвіз з Ізраїлем.

Відносини між Україною та Ізраїлем

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада Ізраїлю заявила про нібито свій нейтралітет. Ізраїль допомагав Україні у гуманітарних питаннях, але відмовляється надавати зброю та оборонне озброєння, зокрема системи ППО.

За час широкомасштабної російської війни проти України в Ізраїлі змінилося вже три прем'єр-міністри, але жоден з них не приїздив в Київ. Як заявляв у липні президент Володимир Зеленський, він вже декілька разів запрошував чинного ізраїльського прем'єра Нетаньяху в Україну.

Більше про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.