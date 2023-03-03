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Україна має експортувати надлишок електроенергії та заробляти на цьому, - екс-міністр

Фото: Україна має експортувати надлишок електроенергії та заробляти на цьому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна може експортувати частину електроенергії оскільки зараз в енергосистемі виробляється більше електрики, ніж споживається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики Івана Плачкова.

За його словами, українську енергосистему вже потрібно готувати до роботи в наступному опалювальному сезоні. Тому Плачков вважає, що зараз Україна може експортувати електроенергію та заробляти на цьому гроші.

"Якщо у нас рівень споживання 13 тисяч МВт, а у нас генеруючих потужностей 14 чи 15 тис. МВт, чому вони будуть стояти? Вони будуть працювати і заробляти", - сказав він.

Екс-міністр зазначив, що у разі збільшення внутрішнього споживання експорту електроенергії не буде.

Нагадаємо, раніше керівник "Центру економічного відновлення" та радник премʼєр-міністра Кирило Криволап заявляв, що експортуючи електроенергію в години профіциту Україна зможе залучити додаткові кошти, які будуть працювати на відновлення української економіки та енергосистеми.

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Електроенергія