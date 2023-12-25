Україна хоче конфіскувати активи компанії, пов'язаної з російським 1xBet

Україна подала позов про конфіскацію активів ТОВ "Роял Пей", яке пов'язане з російською компанією 1xBet.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України Інну Богатих .

"Сьогодні Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду черговий позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави", - йдеться в повідомленні.

Вона вказала, що Мін'юст просить застосувати санкцію до ТОВ "Роял Пей" і стягнути до бюджету України цінні папери та грошові кошти на загальну суму понад 1,8 млрд гривень.

Зв'язок компанії з 1xBet

За даними балтійських ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку. Фірму засновано 2016 року, 2017-го вона отримала ліцензію установи електронних грошей у Британії, яка наділила її правом приймати платежі та обслуговувати карткові угоди в європейській і британській юрисдикціях, і зареєструвала її в Латвії.

При цьому наголошується, що компанія співпрацює з російським букмекером 1xBet.

Згідно з інформацією на офіційному сайті компанії, Royal Pay - бренд, який об'єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у сфері електронної комерції, зокрема, послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс системи та оптимізацію фінансових рішень.

У січні поточного року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення економічних санкцій щодо компанії Royal Pay Europe.

1xBet

Російська букмекерська компанія, заснована 2007 року в Брянську. Веде діяльність під ліцензією юрисдикції Кюрасао.

Правоохоронні органи Росії підозрюють компанію в незаконному заробітку 63 млрд рублів (684, 8 млн доларів), заборонена на території РФ, продовжує роботу нелегально.

Конфіскація активів в Україні

У серпні повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів у Ворони Дмитра Михайловича. Він є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області.

Уже в жовтні Вищий антикорупційний суд задовольнив конфіскацію майна російського оборонного підприємства "Роствертол". Його вартість оцінюють у майже 5,5 млн доларів.