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Україна – Чехія: Завацька поступилася у другому матчі відбору Кубка Біллі Джин Кінг

Фото: Катаріна Завацька не змогла набрати очко для України (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Поразкою Катаріни Завацької у двох сетах завершилася друга зустріч у протистоянні збірних України та Чехії у рамках кваліфікації найпрестижнішого тенісного турніру серед жіночих команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація

Завацька – Крейчікова – 0:2 (4:6, 3:6)

Українка не змогла впоратися з Барборою Крейчіковою. Розпочали матч вони на рівних. Кожна з тенісисток упевнено брала свої подачі. Утім, у шостому геймі чешка оформила брейк і здобула стратегічну перевагу. Хоча шанс відігратися Завацька мала.

За рахунку 3:5 на користь опонентки українська тенісистка вигризла очко на її подачі. Утім, розвинути свій успіх на власній Завацька не змогла. Вона не встояла під тиском Крейчікової, тож та відразу ж оформила зворотний брейк.

Старт другої партії став дзеркальним. Цього разу суперниці взялися обмінюватися брейками. У цій імпровізованій перестрілці сильніша виявилася 12-та ракетка світу з Чехії. Крейчікова двічі взяла подачі українки, а ось Завацька спромоглася лише на один брейк.

У кінцівці ж чеська тенісистка грала надуважно. На власній подачі вона з другої спроби реалізувала матч-пойнт. Тепер збірна Чехії закріпила загальну перевагу в рахунку (2:0). Раніше українка Костюк у двох сетах програла чешці Вондроушовій.

До слова, напередодні Світоліна вилетіла в другому раунді ґрунтового турніру в К'яссо.

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