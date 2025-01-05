"Украй непристойно". Шольц розкритикував заяви опозиції про його "візит до Путіна"

Федеральний канцлер назвав неправдивими твердження Кізеветтера про його нібито намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Це неправдиве твердження... Ви не можете цього робити. Це глибоко непристойно", - заявив Шольц.

Канцлер підкреслив, що немає жодних підстав для таких припущень. Та додав, що такі заяви викликають обурення у чесних людей.

"Ніхто не може говорити, що хтось думав про це", - сказав він.

Реакція в оточенні Шольца

Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш назвав слова Кізеветтера "ганебними та віроломними" і закликав його вибачитися.

Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх назвав звинувачення вигаданими, а речник уряду Штеффен Гебештрайт оголосив про підготовку судового позову.

"Те, що робить пан Кізеветтер, є наклепом", - заявив Гебештрайт.

Він наголосив, що уряд не планує подібних переговорів, і такі заяви завдають шкоди.

Заяви опозиції щодо поїздки Шольца до Путіна

Нагадаємо, що напередодні Кізеветтер, який є речником з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС, заявив, нібито є ознаки підготовки Шольца до зустрічі з Путіним до парламентських виборів 23 лютого.

"З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди", - написав Кізеветтер на своїй сторінці в соцмережах.