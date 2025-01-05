"Украй непристойно". Шольц розкритикував заяви опозиції про його "візит до Путіна"

Канцлер Олаф Шольц різко відкинув звинувачення політика від опозиційної партії ХДС Родеріха Кізеветтера про можливий візит до Москви. Уряд готує судовий позов через наклеп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Федеральний канцлер назвав неправдивими твердження Кізеветтера про його нібито намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Це неправдиве твердження... Ви не можете цього робити. Це глибоко непристойно", - заявив Шольц.
Канцлер підкреслив, що немає жодних підстав для таких припущень. Та додав, що такі заяви викликають обурення у чесних людей.
"Ніхто не може говорити, що хтось думав про це", - сказав він.
Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш назвав слова Кізеветтера "ганебними та віроломними" і закликав його вибачитися.
Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх назвав звинувачення вигаданими, а речник уряду Штеффен Гебештрайт оголосив про підготовку судового позову.
"Те, що робить пан Кізеветтер, є наклепом", - заявив Гебештрайт.
Він наголосив, що уряд не планує подібних переговорів, і такі заяви завдають шкоди.
Нагадаємо, що напередодні Кізеветтер, який є речником з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС, заявив, нібито є ознаки підготовки Шольца до зустрічі з Путіним до парламентських виборів 23 лютого.
"З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди", - написав Кізеветтер на своїй сторінці в соцмережах.
У листопаді 2024 року Шольц провів телефонну розмову з Путіним. Це були перші такі переговори за два роки. Пізніше канцлер заявив, що диктатор не змінив своєї думки про війну в Україні.
Зокрема на переговори Шольца й Путіна відреагувало Міністерство закордонних справ (МЗС) України. Там заявили, що діалог з головою Кремля не допоможе досягти справедливого завершення повномасштабної війни.
Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, відзначив, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.
Нагадаємо також, що 2 січня лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Саскії Ескен виступила за продовження переговорів канцлера з Путіним. Детальніше про її заяву, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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