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"Украй непристойно". Шольц розкритикував заяви опозиції про його "візит до Путіна"

Україна, Неділя 05 січня 2025 16:24
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"Украй непристойно". Шольц розкритикував заяви опозиції про його "візит до Путіна" Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канцлер Олаф Шольц різко відкинув звинувачення політика від опозиційної партії ХДС Родеріха Кізеветтера про можливий візит до Москви. Уряд готує судовий позов через наклеп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Федеральний канцлер назвав неправдивими твердження Кізеветтера про його нібито намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Це неправдиве твердження... Ви не можете цього робити. Це глибоко непристойно", - заявив Шольц.

Канцлер підкреслив, що немає жодних підстав для таких припущень. Та додав, що такі заяви викликають обурення у чесних людей.

"Ніхто не може говорити, що хтось думав про це", - сказав він.

Реакція в оточенні Шольца

Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш назвав слова Кізеветтера "ганебними та віроломними" і закликав його вибачитися.

Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх назвав звинувачення вигаданими, а речник уряду Штеффен Гебештрайт оголосив про підготовку судового позову.

"Те, що робить пан Кізеветтер, є наклепом", - заявив Гебештрайт.

Він наголосив, що уряд не планує подібних переговорів, і такі заяви завдають шкоди.

Заяви опозиції щодо поїздки Шольца до Путіна

Нагадаємо, що напередодні Кізеветтер, який є речником з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС, заявив, нібито є ознаки підготовки Шольца до зустрічі з Путіним до парламентських виборів 23 лютого.

"З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди", - написав Кізеветтер на своїй сторінці в соцмережах.

Переговори Шольца та Путіна

У листопаді 2024 року Шольц провів телефонну розмову з Путіним. Це були перші такі переговори за два роки. Пізніше канцлер заявив, що диктатор не змінив своєї думки про війну в Україні.

Зокрема на переговори Шольца й Путіна відреагувало Міністерство закордонних справ (МЗС) України. Там заявили, що діалог з головою Кремля не допоможе досягти справедливого завершення повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, відзначив, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.

Нагадаємо також, що 2 січня лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Саскії Ескен виступила за продовження переговорів канцлера з Путіним. Детальніше про її заяву, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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