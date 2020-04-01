В Укране число подозрений на коронавирус растет: список областей

В Украине всего 3 178 подозрений на коронавирус, из которых 645 - подтвердили. Такие данные приводит карта по распространению коронавируса в Украине.

В частности, в Киеве было 685 подозрений, из которых 125 - подтвердили. Ситуация в областях:

Винницкая область - 116 случая;

Волынская область - 126 случая;

Днепропетровская область - 83 случаев;

Донецкая область - 83 случаев;

Житомирская область - 59 случаев;

Закарпатская область - 14 выпадов;

Запорожская область - 72 случаев;

Ивано-Франковская область - 274 случай;

Кировоградская область - 30 случая;

Киевская область - 263 случаев;

Львовская область - 269 случаев;

Луганская область - 12 случая;

Одесская область - 211 случаев;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 99 случаев;

Сумская область - 79 случаев;

Тернопольская область - 188 случаев;

Харьковская область - 9 случаев;

Херсонская область - 40 случай;

Хмельницкая область - 26 случая;

Черновицкая область - 221 случаев;

Черкасская область - 146 случаев;

Черниговская область - 6 случаев;

Николаевская область - 50 случаев.

Напомним, коронавирус диагностировали у мэра города Монастырисска Андрея Старуха.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 22:00 31 марта, количество случаев коронавируса в Украине возросло до 645 человек. В частности, за день зафиксировали 96 заражений. Кроме того, Минздрав сообщил о двух новых смертельных случаях от инфекции.