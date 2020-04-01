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В Укране число подозрений на коронавирус растет: список областей

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В частности, в Киеве было 685 подозрений, из которых 125 - подтвердили

В Украине всего 3 178 подозрений на коронавирус, из которых 645 - подтвердили. Такие данные приводит карта по распространению коронавируса в Украине.

В частности, в Киеве было 685 подозрений, из которых 125 - подтвердили. Ситуация в областях:

  • Винницкая область - 116 случая;
  • Волынская область - 126 случая;
  • Днепропетровская область - 83 случаев;
  • Донецкая область - 83 случаев;
  • Житомирская область - 59 случаев;
  • Закарпатская область - 14 выпадов;
  • Запорожская область - 72 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 274 случай;
  • Кировоградская область - 30 случая;
  • Киевская область - 263 случаев;
  • Львовская область - 269 случаев;
  • Луганская область - 12 случая;
  • Одесская область - 211 случаев;
  • Полтавская область - 32 случая;
  • Ровенская область - 99 случаев;
  • Сумская область - 79 случаев;
  • Тернопольская область - 188 случаев;
  • Харьковская область - 9 случаев;
  • Херсонская область - 40 случай;
  • Хмельницкая область - 26 случая;
  • Черновицкая область - 221 случаев;
  • Черкасская область - 146 случаев;
  • Черниговская область - 6 случаев;
  • Николаевская область - 50 случаев.

Напомним, коронавирус диагностировали у мэра города Монастырисска Андрея Старуха.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 22:00 31 марта, количество случаев коронавируса в Украине возросло до 645 человек. В частности, за день зафиксировали 96 заражений. Кроме того, Минздрав сообщил о двух новых смертельных случаях от инфекции.

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