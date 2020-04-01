В Укране число подозрений на коронавирус растет: список областей

В частности, в Киеве было 685 подозрений, из которых 125 - подтвердили
В Украине всего 3 178 подозрений на коронавирус, из которых 645 - подтвердили. Такие данные приводит карта по распространению коронавируса в Украине.
В частности, в Киеве было 685 подозрений, из которых 125 - подтвердили. Ситуация в областях:
- Винницкая область - 116 случая;
- Волынская область - 126 случая;
- Днепропетровская область - 83 случаев;
- Донецкая область - 83 случаев;
- Житомирская область - 59 случаев;
- Закарпатская область - 14 выпадов;
- Запорожская область - 72 случаев;
- Ивано-Франковская область - 274 случай;
- Кировоградская область - 30 случая;
- Киевская область - 263 случаев;
- Львовская область - 269 случаев;
- Луганская область - 12 случая;
- Одесская область - 211 случаев;
- Полтавская область - 32 случая;
- Ровенская область - 99 случаев;
- Сумская область - 79 случаев;
- Тернопольская область - 188 случаев;
- Харьковская область - 9 случаев;
- Херсонская область - 40 случай;
- Хмельницкая область - 26 случая;
- Черновицкая область - 221 случаев;
- Черкасская область - 146 случаев;
- Черниговская область - 6 случаев;
- Николаевская область - 50 случаев.
Напомним, коронавирус диагностировали у мэра города Монастырисска Андрея Старуха.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 22:00 31 марта, количество случаев коронавируса в Украине возросло до 645 человек. В частности, за день зафиксировали 96 заражений. Кроме того, Минздрав сообщил о двух новых смертельных случаях от инфекции.