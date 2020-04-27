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Украинцам сделают более 450 тысяч тестов на коронавирус

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 10:17
Украинцам сделают более 450 тысяч тестов на коронавирус
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Минздрав планирует увеличить количество тестирований на коронавирус до 10 тысяч в сутки

Украинцам сделают более 450 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина получила около 4500 ПЦР-систем.

"Около 4500 ПЦР систем, в каждой ПЦР - около 100 тестов. То есть, мы можем говорить, что около 450 тысяч тестов непосредственно, которые будут сделаны гражданам Украины, мы уже получили. Получим еще сегодня определенное количество - около 160 тысяч тестов и будем дальше закупать украинские тест-системы", - заявил Степанов.

Чиновник отметил, что Минздрав планирует увеличить количество тестирований на коронавирус до 10 тысяч в сутки.

Напомним, для противодействия распространения коронавируса в Украине Министерство здравоохранения закупит средства индивидуальной защиты медиков для госрезерва.

Как писало РБК-Украина, в Украине за сутки заразились коронавирусом 392 человека. При этом умерли более десяти человек.

Отметим, по состоянию на утро 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей: за сутки заразились почти на 100 человек меньше.

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