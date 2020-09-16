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Украина пока не способна адаптироваться к эпидемии, - Арахамия

Киев, Среда 16 сентября 2020 20:13
Украина пока не способна адаптироваться к эпидемии, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина пока не способна адаптироваться к глобальной эпидемии. Это связано как с медицинской сферой, так и с поведением граждан.

Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, в Украине никогда не было эпидемии национального уровня, из-за чего страна сначала не знала, как правильно реагировать на вспышку коронавируса.

"Мы страна, где никогда не было глобальной, национальной эпидемии. У нас нет организационной способности к ней адаптироваться. Азиатские страны, где был птичий грипп, атипичная пневмония и так далее, они быстро перестроились, поняли, как надо делать и у них уже контролируемая ситуация", - сказал Арахамия.

Нардеп добавил, что проблемы с коронавирусом связаны не только со сферой медицины.

"Это про организационную способность всей страны к подобного рода эпидемиям. Это и медицина, и компонент послушания. Если у нас на день города в Одессе 80 тысяч людей, то извините", - сообщил он.

Напомним, в Украине с начала пандемии заболели коронавирусом уже 162 660 человек. Украина занимает 25 место в мире по количеству больных COVID-19.

При этом в стране к ослаблению карантина не готовы 19 регионов и Киев.

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