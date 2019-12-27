Для Украины Кабмин Гончарука - это прививка от коррупции, - Карасев

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Карасев отметил, что Гончарук умеет находить решение и выполнять задачи, которые ставит перед ним президент

Молодой Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Алексеем Гончаруком - это прививка для страны от коррупционных связей. Именно по этой причине украинцы предпочли на выборах новую команду старым политикам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook политического эксперта Вадима Карасева.

“Власть всегда повышала тарифы на газ. Правительства Гройсмана и Яценюка повышали тарифы на газ для населения и представляли это как необходимость. Правительство Алексея Гончарука заявило что цены в платежках можно снизить на 400 грн как минимум. Сегодня важно искать пути для минимизации расходов денег населения за газ и видно, что Гончарук нашел такое решение. По этому, впервые за последние 5 лет правительство не повышает цены за газ, а понижает и это хорошо решение для простых людей”, - заявил политолог.

Он также добавил, премьер Гончарук, благодаря опыту и пониманию экономических процессов, умеет находить решение и выполнять задачи, которые ставит перед ним президент.

“Гончарук грамотный экономист, имеет опыт работы в иностранных финансовых институциях, по этому его взгляд свежий и модерный. Более того, молодость может пугать некоторых, но для Украины молодой Кабмин, это прививка от старых коррупционных связей”, - отметил эксперт.

По его словам, украинцы предпочли молодых политиков старым, потому что ни премьер Гончарук, ни президент Зеленский не были замешаны в коррупционных скандалах ранее.

“Они не имеют коррупционного прошлого. Такого прошлого не имеет Владимир Зеленский, поэтому граждане поставили на него и его команду потому, что старые политики показали свою недееспособность на протяжении всей модерной истории Украины. К слову, взгляните на Финляндию, там тоже молодежь пришла к управлению страной. Поэтому дорогу молодым”, - подытожил Вадим Карасев.