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Из Украины депортируют хасида, который устроил драку в Умани

Автор: РБК-Украина

Полицейские Умани составили на нарушителя-хасида административный протокол. Его решили вернуть в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

22 августа на улице Пушкина между паломниками произошел конфликт. 19-летний гражданин Израиля устроил драку и нанес незначительные телесные повреждения своему оппоненту.

Полицейские составили на правонарушителя административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Кроме того, совместно с работниками миграционной службы Умани, было принято решение об ограничении срока пребывания иностранца на территории Украины и запрете въезда в течение трех лет.

Ранее в Умани гражданин Израиля устроил стрельбу на улице.

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