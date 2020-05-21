Украину ждет экономический кризис: эксперты рассказали, когда и к чему готовится

Украине грозит экономический кризис, и основной удар придется на осень 2020. Эксперты рассказали Styler, чем может обернуться выход из карантина, и какие меры предосторожности нужно предпринимать украинцам.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит что после снятия карантина предприятия начнут восстанавливать работу, а люди возвращаться к привычной жизни. Поэтому может возникнуть чувство, что экономика восстанавливается. Но это явление будет временным.

"Экономический кризис только начинается. Карантин не прошел бесследно. Часть предприятий разорилась, многие люди потеряли работу, значительно сократились объемы сбережений. После снятия карантинных ограничений, спрос будет оставаться низким, предприятиям будет не хватать оборотных средств для полноценного возобновления работы", - говорит Хмелевский.

Эксперт считает, что Украина уже осенью столкнется с серьезным экономическим кризисом. Вырастет "дыра" в бюджете, что недополучил еще в первом квартале, а после лета ситуация усугубится сильнее.

"Бюджет страны, который в первом квартале недополучил более 40 миллиардов гривен, во втором квартале тоже будет существенно недовыполнен. Государство не имеет средств для выплат бюджетникам и пенсий пенсионерам. Остается острой проблема государственного долга, который трудно будет рефинансировать в условиях кризиса. Поэтому уже осенью страна столкнется с еще большим экономическим кризисом", - утверждает специалист.

Что касается курса валют, то экономист считает, что летом вероятно укрепление гривны, но к осени Украине грозит очередная волна девальвации.

"В начале выхода с карантина мы будем наблюдать стабилизацию валютного курса. В течение лета не исключено укрепление гривны до 25 грн за доллар. Поэтому лето является благоприятным периодом для покупки доллара теми, кто имеет лишнюю гривну и планирует сделать сбережения. Однако, осенью нас ждет очередная волна девальвации, еще больше, чем была в начале года", - заключил Александр Хмелевский.

Галина Хейло, член Совета Ассоциации украинских банков, основатель финансово-аналитического центра "Трансформация", считает, что выход из карантина не повлияет на курс валют.

А вот политический кризис, который может возникнуть из-за спада экономики и протестов, ситуацию на валютном рынке может изменить в худшую сторону. Но транш МВФ, ведь Украина выполнила главные условия (закон о рынке земли и "антиколомойский" закон) курс, вероятно, стабилизирует.

"Выход из карантина не особо повлияет на курс. Скорее всего на колебания курса могут повлиять другие факторы: политическая нестабильность, которую могут вызвать протесты из-за спада экономики, и тогда курс вырастет, и выделения транша от МВФ", - утверждает финансовый эксперт.

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