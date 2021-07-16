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В Украину впервые прилетит вакцина Moderna: Ляшко назвал дату

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину прилетит вакцина от коронавируса Moderna. Она будет в стране на выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшка в эфире "Сниданка с 1+1".

По его словам, нужно увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней работы.

"Мы движемся в этом направлении. Мы наращиваемся - со следующей недели будет еще больше. С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно", - сообщил глава Минздрава.

Уже провакцинировали одной дозой 17% взрослого населения страны, отметил Ляшко.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получение 2 млн доз вакцины Moderna.

Отметим, Moderna планирует создать мРНК-вакцины против гриппа и ВИЧ.

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