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В Украину в следующем году прилетит эмир Кувейта

Автор: Дмитрий Левицкий

В начале следующего года в Украину прибудет эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах. Визит планируется в начале января.

Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Эмир Кувейта будет находиться в Украине с 3 по 10 января.

Президент Владимир Зеленский уже поручил Управлению государственной охраны Украины обеспечить круглосуточную охрану эмира Кувейта.

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Другая информация относительно визита шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха пока не разглашается.

Напомним, в январе 2021 года Украину планирует посетить избранный президент Молдовы Майя Санду. На тот момент она уже официально находиться в статусе президента страны.

Кроме того, вчера во время телефонного разговора с Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину как только позволит эпидемическая ситуация.

Также РБК-Украина писало, что МИД пригласил в Украину нового генсека ОБСЕ. Генсеку ОБСЕ предложили посетить Донбасс и административную границу с Крымом.

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