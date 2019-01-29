Украину скуют лютые морозы: чего нам ждать в феврале

Фото: Погода в Украине (РБК-Украина)

Какую погоду ждать украинцам в феврале? Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз специально для Styler

Снег и морозы – типичная погода для последнего месяца зимы в Украине.

Но какая именно будет погода будет в феврале, ждать ли морозов, сильных снегопадов или резких перепадов температуры? По просьбе Styler народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз на грядущий месяц.

Резкое понижение температуры и погодные "качели"

В последние дни января и первые дни февраля температура будет на уровне от -1 до +2 градусов. Днем температура будет доходить до нуля и повышаться на несколько градусов выше нуля.

"Такая переменчивая погода с конца января постепенно переместится в начало февраля. Погодные "качели" будут продолжаться весь февраль. А затем, с 5 числа, придет резкое похолодание. С 6 по 11 февраля будут четко прослеживаться очень сильные морозы. Температура будет на уровне -15 и -20 градусов. А в некоторых северных областях морозы будут доходить и до -30", - говорит Леонид Горбань.

Фото: Снег в Киеве (РБК-Украина)

После резкого похолодания в Украине станет немного теплее, добавляет он. Послабление морозов наступит примерно после 15 февраля.

"С 14-15 февраля температура немного повысится. Будет преимущественно 3-5 градусов мороза. Такая стабильная температура продержится вплоть до конца месяца. Как известно, февраль – месяц короткий. В последние дни месяца наступит оттепель, при которой днем будет стабильно плюсовая температура", - говорит Горбань.

Будет ли февраль снежным?

Леонид Горбань прогнозирует: несмотря на резкие скачки температуры и резкую смену погоды в феврале, аномально теплой или аномально холодной температуры воздуха ждать не стоит. Тем более не идет никакой речи о смене климата или других подобных явлениях, говорит он.

По словам народного синоптика, через несколько дней погода будет "типично февральской".

"Снега, по мои расчетам, пройдут с 1 по 3 февраля. Затем – 8 и 9 февраля. А еще – с 17 по 19 февраля. Чем ближе будет подходить время к концу месяца, тем больше снег будет перемешан с дождем", - прогнозирует Горбань.

Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев о резкой смене погоды.

Кроме того, народный синоптик рассказал украинцам, чего ждать от погоды в феврале 2019 года