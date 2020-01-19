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В Украину сегодня прибудут тела погибших в авиакатастрофе в Иране

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 10:24
В Украину сегодня прибудут тела погибших в авиакатастрофе в Иране
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

Прощание с погибшими начнется с 13:00

В воскресенье, 19 января, в Украину прибудут тела украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу авиакомпании МАУ в Facebook.

По данным авиакомпании, тела жертв катастрофы самолета, сбитого над Тегераном иранскими военными, в 12 часов прибудут в международный аэропорт "Борисполь", где состоится церемония прощания.

"Доступ открыт для всех. Сбор у входа в терминал В 12:00. Попрощаться с погибшими можно с 13:00 до 19:00", - рассказали в МАУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране завершилась идентификация всех украинцев, которые стали жертвами катастрофы самолета МАУ. В Офисе президента Украины заявляли, что тела погибших украинцев вернут в Украину 19 января.

Также РБК-Украина писало, что в Управлении государственной охраны предупредили о возможных ограничениях дорожного движения на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь". Ограничения возможны из-за траурных мероприятий, посвященных возвращению тел украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Как известно, 8 января 2020 года в Иране произошла авиакатастрофа украинского самолета авиакомпании МАУ. Самолет, на борту которого находилось 176 человек, выполнял рейс Тегеран-Киев. Через несколько дней после катастрофы официальный Тегеран признался, что самолет был сбит иранскими военными. Жертвами катастрофы стали все пассажиры и экипаж самолета, среди которых 11 граждан Украины.

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