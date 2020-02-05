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В Украину прибыли тест-системы для выявления коронавируса

Новости » Общество     05.02.2020 - 16:29
В Украину прибыли тест-системы для выявления коронавируса
Фото: Андрей Скипальский (facebook andriy skipalskyi)

Тест-систем хватит для изучения 25-30 случаев

На таможенную границу Украины прибыли тест-системы для обнаружения нового вида коронавируса. Об этом на брифинге сообщил директор директората Центра общественного здоровья Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Скипальского, полученных тест-систем хватит для исследования 25-30 случаев. Однако в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки тест-систем для выявления коронавируса.

"Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности с Всемирной организацией здравоохранения насчет дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", - сказал он.

Скипальский добавил, что по состоянию на сегодня в 11 случаях, в которых были подозрения на заражение коронавирусом, заболевание не подтвердилось. Сейчас двое пациентов с подозрением на коронавирус находятся на диагностике.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 4 февраля в Украине не подтвержден ни один случай заболевания новым коронавирусом. Всего в мире зарегистрировано уже 24 505 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Кроме Китая заболевание зафиксировали в 23 странах.

Также РБК-Украина писало, что по словам эксперта Всемирной организации здравоохранения Джона Маккензи, китайские власти недостаточно быстро сообщали о новых случаях заболевания коронавирусом.

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