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В Украину прибыла вторая партия вакцины Pfizer

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Киев, Вторник 18 мая 2021 10:21
В Украину прибыла вторая партия вакцины Pfizer Архивное фото: поставка первой партии вакцины Pfizer в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Во вторник, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Спецрейс доставил еще 122 850 доз препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вакцину от коронавируса доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.

Отметим, что до конца недели в Украину должны доставит еще 356 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций. В общем, на этой неделе Украина получит почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX.

Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.

Что известно о вакцине Pfizer

Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.

Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал прибытие в Украину более 473 тысяч доз вакцины Pfizer для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения объяснили, почему вакцинация педагогов начнется к началу следующего учебного года.

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