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В Украину прибыла первая партия гуманитарной помощи из Китая

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Черновцы, Суббота 12 марта 2022 05:39
В Украину прибыла первая партия гуманитарной помощи из Китая Гуманитарный конвой (Фото: cgtn.com)
Автор: Константин Широкун

Изначально гуманитарная помощь из Китая самолетом была доставлена в Бухарест. И далее на нескольких грузовых автомобилях выдвинулась к украино-румынской границе. В пятницу машины прибыли в Черновицкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

В Украину прибыла первая партия китайской гуманитарной помощи. Груз общей стоимостью 5 млн юаней (800 000 долларов США) содержит одеяла, полотенца, столовые приборы, влагонепроницаемые коврики, разовые подгузники, портативные обогреватели, горелки и пр. Сегодня в Черновцах все полученные грузы будут переданы Обществу Красного Креста Украины.

Вторая партия помощи украинцам покинет китайскую столицу в воскресенье. Представитель министерства иностранных дел Китая сообщил, что первая партия гуманитарной помощи выехала из Китая в среду, через два дня после того, как министр иностранных дел Ван И предложил свою программу, направленную на облегчение гуманитарного кризиса в Украине.

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