В Украину прибыла новая партия вакцины Sinovac

В среду, 26 мая, в Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Партия насчитывает 500 тысяч доз препарата.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"Еще одна партия в 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину 26 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Украина уже получила 1,2 миллиона доз CoronaVac с законтрактованных 1,9 млн доз этой вакцины.

Отметим, CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.