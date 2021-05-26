ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину прибыла новая партия вакцины Sinovac

Новина українською →
Среда 26 мая 2021 20:40
В Украину прибыла новая партия вакцины Sinovac Фото: в Украину доставили новую партию китайской вакцины Sinovac (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В среду, 26 мая, в Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Партия насчитывает 500 тысяч доз препарата.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"Еще одна партия в 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину 26 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Украина уже получила 1,2 миллиона доз CoronaVac с законтрактованных 1,9 млн доз этой вакцины.

Отметим, CoronaVac в Украине применяют для вакцинации маломобильных групп населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также вакцину получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО в 2021 году; олимпийцы и паралимпийцы; сотрудники патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что для спортсменов выделили 1 500 доз вакцины CoronaVac.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины сейчас ведет переговоры о переносе сроков поставки вакцин от коронавируса в Украину. Поставки препаратов хотят перенести с осени на лето этого года.

Добавим, что Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Украина Министерство здравоохранения Украины Вакцина от коронавируса
NEWS
"Своих не бросаем". Украинцев эвакуировали из Сектора Газа
"Своих не бросаем". Украинцев эвакуировали из Сектора Газа
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций