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В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer

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Вторник 08 июня 2021 14:59
В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer Фото: в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 8 июня, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Она насчитывает 117 тысяч доз препарата.

Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Всего в течение этой и следующей недели в Украину доставят 473 850 доз вакцины Pfizer.

Ранее в рамках глобального механизма COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.

Что известно о вакцине Pfizer

Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.

Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 602 новых случая коронавируса.

Кроме того, 7 июня в Украине вакцинировали более 48 тысяч человек. Вакцинация проводилась препаратами Pfizer, CoronaVac, CoviShield и AstraZeneca.

При этом в Евросоюзе вакцинировали от коронавируса около четверти взрослого населения.

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