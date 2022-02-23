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В Украину прибыл второй самолет с летальным оружием от Канады

Автор: Артур Родивилов

Украина получила очередную военную поддержку от Канады. Прибыл второй самолет с летальным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Канады Аниту Ананд в Twitter.

Министр отметила, что новое вторжение России абсолютно не приемлемо.

"Канада осуществила вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале Канада пообещала передать Украине летальное вооружение на сумму более 7 млн долларов.19 февраля в Украину прибыл рейс с военной помощью от Канады, которым доставили винтовки и автоматы с оптическими прицелами.

Кроме того, страна приняла решение расширить военную миссию UNIFIER в Украине до 400 инструкторов.

При этом Канада из-за угрозы вторжения РФ в Украину переместила 30% своих военных инструкторов на запад страны.

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